Naomi Osaka, revenue à la compé­ti­tion à l’oc­ca­sion du tournoi de Brisbane la semaine dernière, après 16 mois d’ab­sence, s’est récem­ment confiée sur son accou­che­ment lors d’une inter­view avec nos confrères de Tennis Majors.

La Japonaise a donné nais­sance à une petite fille nommée Shai en juillet dernier.

« L’accouchement a été l’ex­pé­rience la plus doulou­reuse de ma vie et m’a montré que je pouvais supporter bien plus de choses physi­que­ment que je ne l’avais imaginé. Je sais que j’ai encore de nombreux Grands Chelems dans les jambes et je veux que ma fille me voie jouer et gagner. C’est très impor­tant pour moi. »

L’ancienne première mondiale a hérité d’un tirage compliqué pour l’Open d’Australie, puisqu’elle affron­tera la Française Caroline Garcia dès le premier tour.