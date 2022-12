Récemment de passage dans l’émis­sion Late Show avec Stephen Colbert sur CBS, l’ac­tuelle 42e joueuse mondiale, Naomi Osaka, est revenue sur sa période très compli­quée au cours de la saison 2021 lors­qu’elle a décidé de prendre une pause avec son métier et le circuit à cause d’une forme de dépression.

« Même si j’ai senti que c’était néces­saire, je dois dire que j’ai eu un peu honte à ce moment‐là parce qu’en tant qu’ath­lète de haut niveau, on vous dit d’être forte et de tout surmonter, mais je pense que j’ai appris qu’il vaut mieux se regrouper et ajuster les senti­ments que l’on a à ce moment‐là et que l’on peut revenir plus fort. Je ne regrette pas d’avoir pris une pause avec le circuit parce que j’ai beau­coup appris pendant cette période. On m’a toujours appris à tenir bon ou à surmonter les diffi­cultés, et je pense que c’est une leçon très précieuse parce que cela m’a permis de surmonter beau­coup de choses dans la vie. »