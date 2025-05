Naomi Osaka a bien fait de s’ali­gner sur le WTA 125 de Saint‐Malo après sa défaite d’en­trée à Madrid. La Japonaise, tête de série numéro 2 en Bretagne, a fait respecter son rang en décro­chant le tout premier titre de sa carrière sur terre battue.

Un petit accom­plis­se­ment mais loin d’être négli­geable pour l’ac­tuelle 48e joueuse mondiale, qui a livré son senti­ment sur les réseaux sociaux.

Kinda ironic to win my first trophy back on the surface that I thought was my worst. That’s one of my favo­rite things about life though, there’s always room to grow and evolve. Thanks to everyone accom­pa­nying me on this journey, I know it’s turbu­lent but it’s also really fun and… pic.twitter.com/oR5OY5pTJN