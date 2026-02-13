AccueilWTANaomi Osaka s'agace : "Je ris quand des gens qui ne connaissent...
WTA

Naomi Osaka s’agace : « Je ris quand des gens qui ne connaissent rien au tennis lancent un podcast sur le tennis »

Thomas S
Par Thomas S

-

140

Alors que de nombreux podcasts sur le tennis ont émergé ces dernières années, certains étant beau­coup perti­nents que d’autres, Naomi Osaka a tenu à faire passer un message assez clair à propos de l’un d’entre eux. 

Alors que le sujet portait mani­fes­te­ment sur les cris et grogne­ments de certaines joueuses sur le circuit, Naomi Osaka n’a pas hésité à donner son point de vue via son compte Threads. 

« Je ris quand des gens qui ne connaissent rien au tennis lancent un podcast sur le tennis. Comment ça, grogner est anti­sportif et ça te dégoûte ? Regarde un autre sport lol. »

Publié le vendredi 13 février 2026 à 16:04

Article précédent
Tsitsipas : « Je me suis saoulé pour la toute première fois avec Federer et Nadal. C’était la première fois que je buvais de l’al­cool de ma vie »
Article suivant
Paul McNamee : « C’est le meilleur match de Djokovic auquel j’ai assisté sur cette surface. C’était une perfor­mance mémorable »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.