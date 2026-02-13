Alors que de nombreux podcasts sur le tennis ont émergé ces dernières années, certains étant beau­coup perti­nents que d’autres, Naomi Osaka a tenu à faire passer un message assez clair à propos de l’un d’entre eux.

Alors que le sujet portait mani­fes­te­ment sur les cris et grogne­ments de certaines joueuses sur le circuit, Naomi Osaka n’a pas hésité à donner son point de vue via son compte Threads.

« Je ris quand des gens qui ne connaissent rien au tennis lancent un podcast sur le tennis. Comment ça, grogner est anti­sportif et ça te dégoûte ? Regarde un autre sport lol. »