Dans l’Equipe du jour, Nathalie Tauziat qui entraîne Tan en « alter­nance » avec Sam Sumyk a répondu à quelques ques­tions concer­nant le jeu assez atypique d’Harmony.

Vraie obser­va­trice depuis long­temps du tour, Nathalie qui a été fina­liste à Wimbledon en 1988 égra­tigne aussi un peu le niveau de jeu proposé par les filles en ce moment.

« Est‐ce que vous pensez que le tennis féminin est inté­res­sant à regarder aujourd’hui ? Est‐ce que ça joue intel­li­gem­ment ? Pas trop hein, on est d’ac­cord. On apprend aux filles à taper très bien dans la balle, à se poser et à mettre un fracas, mais dès qu’en face ça joue un peu diffé­rem­ment, elles ne savent plus où elles sont. A un moment il va falloir que les entraî­neurs réflé­chissent un petit peu et leur apportent autre chose. Récemment, je regar­dais un match à la télé et j’ai dit stop »