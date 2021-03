L’ancienne joueuse, consul­tante sur Tennis.com, est revenue sur le cas Naomi Osaka et sur sa capa­cité à changer son jeu pour s’adapter à la terre‐battue ou le gazon : « Le poten­tiel est là, il n’y a aucun doute à ce sujet. Les surfaces sont beau­coup plus simi­laires qu’elles ne l’étaient aupa­ra­vant. L’herbe est plus lente, la terre battue est plus rapide, les balles sont plus vives. Vous n’avez pas à faire autant d’ajus­te­ments que par le passé. En revanche, je ne vois pas Naomi être capable de vrai­ment glisser, mais il faut aussi se rappeler qu’André Agassi a remporté le French Open sans glisser. C’est donc possible. Selon moi, malgré tout cela, il ne fait aucun doute qu’Osaka a les armes pour gagner à la fois sur terre battue et sur herbe. »