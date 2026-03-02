Interrogée par la WTA, la légende Martina Navratilova a donné son avis sur l’actualité du circuit féminin. Et selon elle, la récente lauréate de l’Open d’Australie, Elena Rybakina, fait aujourd’hui plus peur qu’Iga Swiatek.
« Il faut encore miser sur Sabalenka. À l’heure actuelle, si Rybakina est en pleine forme, elles sont clairement les deux meilleures joueuses, les favorites incontestables. Elles pourraient se rapprocher du niveau de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz si elles continuent sur cette lancée, à moins que Coco Gauff ne trouve la solution et que Swiatek ne retrouve son mojo. Je pense qu’elle aura soif de revanche. La connaissant, Sabalenka espère affronter Rybakina à un moment donné. »
Pou Navratilova, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka est donc la favorite du premier WTA 1000 de la saison, prévu à Indian Wells du 4 au 16 mars
Publié le lundi 2 mars 2026 à 11:28