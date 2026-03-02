Interrogée par la WTA, la légende Martina Navratilova a donné son avis sur l’ac­tua­lité du circuit féminin. Et selon elle, la récente lauréate de l’Open d’Australie, Elena Rybakina, fait aujourd’hui plus peur qu’Iga Swiatek.

« Il faut encore miser sur Sabalenka. À l’heure actuelle, si Rybakina est en pleine forme, elles sont clai­re­ment les deux meilleures joueuses, les favo­rites incon­tes­tables. Elles pour­raient se rappro­cher du niveau de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz si elles conti­nuent sur cette lancée, à moins que Coco Gauff ne trouve la solu­tion et que Swiatek ne retrouve son mojo. Je pense qu’elle aura soif de revanche. La connais­sant, Sabalenka espère affronter Rybakina à un moment donné. »

Pou Navratilova, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka est donc la favo­rite du premier WTA 1000 de la saison, prévu à Indian Wells du 4 au 16 mars