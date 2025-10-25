Alors que la fin de saison approche avec en ligne de mire le Masters où Sabalenka sera la grande favorite (NDLR : Le Masters se déroule à Ryad du 1 au 8 Novembre), l’ancienne grande championne Martina Navratilova s’est exprimé au sujet de l’anée 2025 où la Biélorusse a réalisé des prouesses.
« Elle a été incroyablement constante et exceptionnelle. Un titre majeur, deux finales et une demi‐finale. Il ne lui manquait que trois ou quatre matchs pour remporter un Grand Chelem calendaire. Sa régularité est indéniable. Il y a tellement d’adversaires redoutables contre qui perdre en ce moment ; il faut être au meilleur de sa forme en permanence, et c’est exactement ce qu’elle a fait. Elle a abordé chaque tournoi du Grand Chelem avec brio. Son plus grand regret est peut‐être Roland‐Garros : elle aurait pu facilement gagner ce match contre Coco Gauff »
