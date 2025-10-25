Alors que la fin de saison approche avec en ligne de mire le Masters où Sabalenka sera la grande favo­rite (NDLR : Le Masters se déroule à Ryad du 1 au 8 Novembre), l’an­cienne grande cham­pionne Martina Navratilova s’est exprimé au sujet de l’anée 2025 où la Biélorusse a réalisé des prouesses.

« Elle a été incroya­ble­ment constante et excep­tion­nelle. Un titre majeur, deux finales et une demi‐finale. Il ne lui manquait que trois ou quatre matchs pour remporter un Grand Chelem calen­daire. Sa régu­la­rité est indé­niable. Il y a telle­ment d’ad­ver­saires redou­tables contre qui perdre en ce moment ; il faut être au meilleur de sa forme en perma­nence, et c’est exac­te­ment ce qu’elle a fait. Elle a abordé chaque tournoi du Grand Chelem avec brio. Son plus grand regret est peut‐être Roland‐Garros : elle aurait pu faci­le­ment gagner ce match contre Coco Gauff »