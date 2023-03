« C’est mon 11 septembre à moi », glis­sait Martina Navratilova, qui annon­çait il y a quelques mois être atteinte d’un cancer du sein et de la gorge. Mais heureu­se­ment, la tumeur ayant été détectée assez tôt, la cham­pionne a pu prendre des trai­te­ments à temps. Ce lundi sur la chaîne de télé­vi­sion britan­nique Talk TV, elle a annoncé être guérie.

« Je dois encore subir deux semaines de radia­tions préven­tives, mais c’est fini. Les méde­cins ont déclaré que je n’avais plus de cancer, a assuré la légende aux 168 titres en simple, avant de faire quelques confi­dences sur les jours qui ont suivi l’an­nonce des méde­cins en novembre dernier. Pendant des jours, j’étais complè­te­ment pani­quée et j’ai craint que ce soit mon dernier Noël. La fameuse « bucket list » me trot­tait dans la tête avec toutes les choses que je voulais encore faire. Et puis, qui est atteint de deux cancers diffé­rents en même temps ? Je n’ai jamais manqué d’am­bi­tion, mais là, ça deve­nait ridi­cule. Heureusement, l’abandon n’est pas dans mon ADN. Je n’avais pas d’autre choix que de conti­nuer à me battre. »