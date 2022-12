La ques­tion brûle les lèvres de tous les suiveurs et spécia­listes du circuit WTA : Iga Swiatek parviendra‐t‐elle à main­tenir le même niveau de jeu qu’en 2022 ? Pour la légende Martina Navratilova, cela ne fait presque aucun doute.

« Je ne vois personne riva­liser avec Iga parce qu’elle est très constante. Elle remporte des tour­nois du Grand Chelem et est très constante. D’habitude c’est l’un ou l’autre, pour­tant elle a les deux à la fois. Je pense qu’elle peut faire quelques chan­ge­ments pour ajouter quelque chose de nouveau à son jeu. L’an dernier, elle a fait plus d’ap­proches au filet, et ça a fait une grosse diffé­rence », a déclaré l’Américaine sur le site de la WTA.