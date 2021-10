Très bavarde ces derniers temps, Martina Navratilova était l’in­vitée du podcast consa­crée à Serena Williams, ‘The GOAT : Serena’. Un podcast dans lequel elle est revenue sur la grande période de l’Américaine et sur ses prin­ci­pales rivales de l’époque. Et pour Martina, elle n’en a eu que deux.

« Ce qui m’im­pres­sionne le plus chez Serena, c’est qu’elle ait remporté autant de tour­nois majeurs après ses 30 ans, car cela devient plus diffi­cile en vieillis­sant », a d’abord déclaré Martina. « Je pense que la rivale la plus proche serait Justine Henin et bien sûr sa sœur, Venus. Il y avait beau­coup de préten­dantes ; Victoria Azarenka semblait se diriger vers cette voie, mais cela n’a pas duré. Elle s’est blessée et est tombée enceinte. Alors oui, je dirais Venus et Justine, c’est tout. »