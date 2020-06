Dans une tribune publiée sur le site de la WTA, Martina Navratilova fait part de son admiration pour Venus Williams qui fête ses 40 ans en ce 17 juin 2020. Voici un extrait :

« A 40 ans, Venus Williams continue de transcender le tennis. Elle inspire toujours de millions de filles et aussi de garçons dans le monde entier, mais pas nécessairement pour qu’ils prennent une raquette et jouent au tennis. Je suis étonnée que Venus joue encore sur le circuit WTA à 40 ans, surtout si l’on considère qu’elle a également été confrontée au syndrome de Sjögren, une maladie auto-immune qui peut saper votre énergie. Cet anniversaire important est l’occasion de reconnaître l’impact de Venus qui va bien au-delà du court de tennis. Son plus grand apport a été socialement, politiquement et culturellement. En plus d’être une championne de tennis, elle est aussi une figure emblématique et un leader dans la lutte pour l’égalité (…) Si Venus n’a pas été la première athlète noire à jouer au tennis, elle a certainement été une pionnière. Elle a porté le flambeau de l’égalité pendant des années avec sa soeur cadette Serena.

Je suis sûre qu’elle a motivé des millions de filles de couleur aux Etats-Unis et dans le monde entier à poursuivre leurs rêves, que ce soit dans le tennis ou dans un autre sport. Elle a également joué un rôle majeur dans l’égalité du prize money à Wimbledon, le dernier Grand Chelem à le faire.

Je pensais que Venus prendrait sa retraite vers 25 ans. Je me souviens qu’elle avait dit, lorsqu’elle était jeune, qu’elle arrêterait le tennis au milieu de la vingtaine et ferait autre chose. A l’époque, l’imaginer encore sur le circuit à 40 ans était inimaginable. Qu’est-ce qui l’a fait tenir ? Il est évident qu’elle adore le tennis (…) Je suis sûr que ça l’aide de voir que Serena joue encore. Elles continuent à s’inspirer mutuellement. Bien qu’elles aient leur propre vie et carrière, il y a un lien très fort. »