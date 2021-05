Éliminée d’en­trée à Rome alors qu’elle n’avait plus joué depuis sa défaite en demi‐finale de l’Open d’Australie, Serena Williams a logi­que­ment accepté une invi­ta­tion à Parme afin de reprendre le ryhtme à deux semaines du début de Roland Garros. Interrogée sur le niveau de la cham­pionne améri­caine, Martina Navrátilova n’est pas surprise et estime qu’elle a encore besoin de temps et de matchs.

« Elle a besoin de plus de matchs que cela. Serena n’avait pas joué depuis l’Open d’Australie. En vieillis­sant, vous devez asso­cier votre emploi du temps et jouer un peu moins, mais elle n’a tout simple­ment pas assez joué et cela se voit. Son jeu est bon, ses mouve­ments sont aussi bons qu’au cours des dix dernières années. Mais, lorsque vous devez mettre tout cela ensemble sous pres­sion, si vous n’avez pas été suffi­sam­ment sous pres­sion, vous ne pourrez pas le faire. Serena a très peu de chance de gagner Roland Garros, mais de très bonnes chance à Wimbledon. »