Après son collègue de Tennis Channel, Mats Wilander, qui a choisi Novak Djokovic pour son coup de coeur de la saison 2026, Martina Navratilova a elle aussi été invitée à dési­gner son moment/joueur préféré de la saison.

Et elle a visi­ble­ment apprécié le parcours inat­tendue de la très talen­tueuse Polonaise, Maja Chwalinska, fraî­che­ment sacrée sur le WTA 1000 de Wuhan.

« Pour moi, c’est la quali­fi­ca­tion de Maja Chwalinska pour la finale de Roland‐Garros. Elle est sortie de nulle part, et elle va désor­mais terminer dans le top 20 mondial. Et elle pratique un tennis un peu à l’ancienne. Pour moi, c’est la plus grande surprise. Maja Chwalinska, chapeau bas. »