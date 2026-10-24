Après son collègue de Tennis Channel, Mats Wilander, qui a choisi Novak Djokovic pour son coup de coeur de la saison 2026, Martina Navratilova a elle aussi été invitée à désigner son moment/joueur préféré de la saison.
Et elle a visiblement apprécié le parcours inattendue de la très talentueuse Polonaise, Maja Chwalinska, fraîchement sacrée sur le WTA 1000 de Wuhan.
« Pour moi, c’est la qualification de Maja Chwalinska pour la finale de Roland‐Garros. Elle est sortie de nulle part, et elle va désormais terminer dans le top 20 mondial. Et elle pratique un tennis un peu à l’ancienne. Pour moi, c’est la plus grande surprise. Maja Chwalinska, chapeau bas. »
Publié le samedi 24 octobre 2026 à 11:40