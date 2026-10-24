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Navratilova sur la joueuse que personne ne voyait venir : « Elle pratique un tennis un peu à l’ancienne. Pour moi, c’est la plus grande surprise de cette saison »

Par
Thomas S
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Après son collègue de Tennis Channel, Mats Wilander, qui a choisi Novak Djokovic pour son coup de coeur de la saison 2026, Martina Navratilova a elle aussi été invitée à dési­gner son moment/joueur préféré de la saison. 

Et elle a visi­ble­ment apprécié le parcours inat­tendue de la très talen­tueuse Polonaise, Maja Chwalinska, fraî­che­ment sacrée sur le WTA 1000 de Wuhan. 

« Pour moi, c’est la quali­fi­ca­tion de Maja Chwalinska pour la finale de Roland‐Garros. Elle est sortie de nulle part, et elle va désor­mais terminer dans le top 20 mondial. Et elle pratique un tennis un peu à l’ancienne. Pour moi, c’est la plus grande surprise. Maja Chwalinska, chapeau bas. »

Publié le samedi 24 octobre 2026 à 11:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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