Après avoir déclaré qu’elle avait perdu des millions de dollars suite à son coming‐out en 1981, la légende Martina Navratilova prévenu la WTA au sujet d’une poten­tielle implan­ta­tion du Masters féminin en Arabie Saoudite.

« Vous vendez votre âme pour de l’argent parce que c’est pratique, finan­ciè­re­ment ? Je ne suis pas d’ac­cord avec cela. Nous avons passé un accord avec la Chine et regardez où cela nous a menés, et main­te­nant nous sommes à la merci d’un autre gouver­ne­ment qui ne respecte mani­fes­te­ment pas les règles (…) Je m’in­quié­te­rais pour les femmes et surtout les femmes homo­sexuelles. Les gens vivent dans la peur là‐bas. Pour moi, c’est tout simple­ment trop risqué et encore trop dange­reux », a déclaré l’an­cienne numéro 1 mondiale dans des propos rapportés par la BBC.