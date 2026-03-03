Légende absolue du tennis féminin, Martina Navratilova a été invitée à s’ex­primer sur l’état actuel du circuit WTA avant le début du fameux Sunshine Double, Indian Wells et Miami.

Et après avoir dévoilé ses deux grandes favo­rites pour Indian Wells, Martina s’est montrée très impres­sionnée par la progres­sion de la jeune joueuse cana­dienne, Victoria Mboko, 10e joueuse mondiale à seule­ment 19 ans.

« Son ascen­sion a été fulgu­rante, tout simple­ment incroyable. C’est une athlète excep­tion­nelle, avec très peu de faiblesses. Solide des deux côtés, elle se déplace avec aisance. Son prin­cipal obstacle a été sa bles­sure. Elle était bandée de la tête aux pieds à l’Open d’Australie, à Doha, je pensais qu’elle allait déclarer forfait – et pour­tant, elle a continué à gagner… C’est une compé­ti­trice née. Je pense qu’elle relève les défis avec enthou­siasme. Et tech­ni­que­ment, elle est irré­pro­chable, son jeu est sans faille. Elle choisit bien ses coups. Elle a un large éven­tail de possi­bi­lités. Son intel­li­gence de jeu est remar­quable – et ce n’est que le début. »