Légende absolue du tennis féminin, Martina Navratilova a été invitée à s’exprimer sur l’état actuel du circuit WTA avant le début du fameux Sunshine Double, Indian Wells et Miami.
Et après avoir dévoilé ses deux grandes favorites pour Indian Wells, Martina s’est montrée très impressionnée par la progression de la jeune joueuse canadienne, Victoria Mboko, 10e joueuse mondiale à seulement 19 ans.
« Son ascension a été fulgurante, tout simplement incroyable. C’est une athlète exceptionnelle, avec très peu de faiblesses. Solide des deux côtés, elle se déplace avec aisance. Son principal obstacle a été sa blessure. Elle était bandée de la tête aux pieds à l’Open d’Australie, à Doha, je pensais qu’elle allait déclarer forfait – et pourtant, elle a continué à gagner… C’est une compétitrice née. Je pense qu’elle relève les défis avec enthousiasme. Et techniquement, elle est irréprochable, son jeu est sans faille. Elle choisit bien ses coups. Elle a un large éventail de possibilités. Son intelligence de jeu est remarquable – et ce n’est que le début. »
Publié le mardi 3 mars 2026 à 15:15