Invité du Podcast de Sam Querrey où officie très souvent aussi Isner, Johnson, Nick Kyrgios en a remis une couche en expli­quant qu’au fond il n’avait rien contre Iga Swiatek par exemple, mais que la situa­tion n’était pas accep­table surtout quand les athlètes pris la main dans le cas mettaient rapi­de­ment en place une stra­tégie de défense discutable.

« Une fois que vous vous êtes fait prendre, vous ne pouvez pas agir comme la victime… C’est ce qui m’énerve… vous employez votre équipe, n’est‐ce pas ? . Je n’ai échoué à aucun test anti­do­page. Ce n’est rien de personnel. Qu’est-ce que j’aurais de personnel contre Iga Swiatek ? Je n’ai rien de personnel contre Iga. Tout le monde devrait pouvoir jouer sur un pied d’égalité. C’est ce qui m’énerve. Je le répète, une fois que vous vous êtes fait prendre, vous ne pouvez plus vous comporter comme une victime. C’est ce qui m’énerve encore plus. Je me dis : « Attendez une seconde… vous employez votre équipe, n’est-ce pas ? »