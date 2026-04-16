Absente des courts depuis le 29 septembre 2025 à cause de deux longues blessures, l’une à la cuisse, l’autre à l’avant‐bras, Loïs Boisson, qui devrait être de retour la semaine prochaine à l’occasion du WTA 1000 de Madrid (du 21 avril au 3 mai), inquiète à seulement cinq semaines de Roland‐Garros.
Invité à se prononcer sur le cas de la numéro une française, 44e au classement mondial, l’ancien joueur français, Nicolas Escudé a fait part de son inquiétude à propos de la demi‐finaliste en titre Porte d’Auteuil, qui jouera gros en termes de classement du 24 mai au 6 juin.
Faut‐il s’inquiéter pour Loïs Boisson, laquelle a quasiment disparu des radars depuis sa demi‐finale à Roland‐Garros l’an dernier ? pic.twitter.com/LbhVnzGne1— Eurosport France (@Eurosport_FR) April 16, 2026
« Oui, c’est inquiétant. Bien sûr que c’est inquiétant. On a découvert Loïs l’an dernier à Roland en fanfare avec le parcours qui était le sien et qui, quelque part, a un peu sauvé le tennis français par les résultats de la quinzaine l’année dernière, surtout du côté féminin où on peut être en grande difficulté aujourd’hui en France à ce niveau‐là. Mais oui, c’est inquiétant ! C’est forcément inquiétant de voir Loïs qui revient par petits morceaux sur certains tournois en 2025, et puis plus rien depuis 2026 avec une demi‐finale à Roland‐Garros, en ayant à défendre un classement qui petit à petit dégringole. Et surtout le fait de ne pas se retrouver à jouer. C’est bien de s’entraîner, mais avoir croisé le fer en compétition, avoir joué des matchs contre des adversaires de ce niveau‐là, c’est autre chose. Surtout avant un grand tournoi à la maison où elle va avoir une immense pression. L’an dernier elle l’avait magnifiquement gérée, mais je pense qu’il y avait une spirale un peu folle. Et là, même configuration : elle revient après une blessure, sans rythme, sans matchs. Elle n’a pas mesuré non plus un petit peu ce qui pouvait lui arriver… ça m’inquiète, bien sûr. »
Publié le jeudi 16 avril 2026 à 17:17