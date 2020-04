On l’a souvent évoqué à We love Tennis mais la gestion du confinement est assez différente suivant le statut du champion mais aussi les conditions dans lesquelles il s’est installé. Nous avons donc contacté Nicolas Tourte, le coach de l’espoir tricolore Elsa Jacquemot qui s’entraîne à la All In Academy dont le fondateur est Thierry Ascione.

En effet, nous avions appris qu’Elsa et Nicolas pouvaient presque s’entraîner dans des contions optimales, comme nous l’a confirmé Nicolas : « En fait, quand on a compris que le confinement allait avoir lieu, on a beaucoup parlé avec Elsa et l’on s’est dit que c’était peut-être une belle occasion d’avoir du temps pour bien bosser. Très vite, l’idée qu’elle vienne habiter à la maison avec ma petite famille nous a semblé très bonne, d’autant que j’ai la chance d’avoir un court de tennis dans ma résidence. »

Voilà donc quelques semaines qu’Elsa est devenue une membre à part entière de la famille Tourte et cela se passe très bien : « Elle s’est très bien intégrée. Nos journées sont bien rythmées et elles ne sont pas très différentes de celles d’une période classique d’entraînement. Le seul vrai inconvénient, c’est quand Elsa fait ses séances physiques dans l’appartement, car sur certains exercices, cela peut légèrement perturber la vie de notre voisin du dessous. »

Il reste que Nicolas Tourte veut profiter au maximum de cette période pour faire progresser la Lyonnaise d’origine : « Tout le monde le sait, le temps nous manque sur le circuit. Ce confinement est donc très positif, même s’il y a des moments où on aimerait être dans des conditions normales pour être encore plus efficaces. Je sais par exemple que sur des exercices techniques très précis que l’on fait avec un seau de balles, Elsa préfère vraiment que je sois derrière elle, plutôt que de l’autre côté du court où je dois m’époumoner pour lui donner mes conseils. »