Alors qu’elle devait repré­senter son pays pour la première fois depuis son exploit pari­sien, Loïs Boisson a du déclarer forfait pour la United Cup comme elle l’a expliqué sur son compte instagram.

« J’ai eu un petit contre­temps pendant ma prépa­ra­tion de pré‐saison, explique‐t‐elle sur son compte Instagram. Par consé­quent, je ne serai pas prête à temps pour parti­ciper à la United Cup à Perth. C’était une déci­sion très diffi­cile à prendre, car j’avais vrai­ment hâte de repré­senter la France pour la première fois dans une compé­ti­tion par équipes. Je fais tout mon possible pour être prête à temps pour l’Open d’Australie. »

Après avoir du renoncer aux cham­pion­nats de France des inter‐clubs avec le Tennis Club de Boulogne qu’elle venait de rejoindre, la Française avait égale­ment fait l’im­passe sur deux exhi­bi­tions à Bourg de Péage et à Caen.

Sa dernière sortie offi­cielle date de septembre, c’était à l’Open de Chine à Pékin, presque une éternité.