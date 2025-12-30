Alors qu’elle devait représenter son pays pour la première fois depuis son exploit parisien, Loïs Boisson a du déclarer forfait pour la United Cup comme elle l’a expliqué sur son compte instagram.
« J’ai eu un petit contretemps pendant ma préparation de pré‐saison, explique‐t‐elle sur son compte Instagram. Par conséquent, je ne serai pas prête à temps pour participer à la United Cup à Perth. C’était une décision très difficile à prendre, car j’avais vraiment hâte de représenter la France pour la première fois dans une compétition par équipes. Je fais tout mon possible pour être prête à temps pour l’Open d’Australie. »
Après avoir du renoncer aux championnats de France des inter‐clubs avec le Tennis Club de Boulogne qu’elle venait de rejoindre, la Française avait également fait l’impasse sur deux exhibitions à Bourg de Péage et à Caen.
Sa dernière sortie officielle date de septembre, c’était à l’Open de Chine à Pékin, presque une éternité.
Publié le mardi 30 décembre 2025 à 08:23