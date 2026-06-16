Les ennuis conti­nuent pour Loïs Boisson.

Alors qu’elle devait affronter ce mardi Dayana Yastremska au premier tour du WTA 250 de Nottingham, la Française a été contrainte de déclarer forfait à la dernière minute à cause d’une bles­sure à la jambe gauche.

Boisson has with­drawn from Nottingham with a left leg injury. Dudeney comes in as the lucky loser to play Yastremska. — Tennisform (@Tennisform) June 16, 2026

Longtemps absente à cause de deux bles­sures, l’une à la jambe l’autre à l’avant bras, l’ac­tuelle 154e mondiale, une seule fois vain­queur en sept rencontres depuis son retour, subit donc un nouveau coup dur à moins de deux semaines de Wimbledon.