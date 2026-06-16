Les ennuis continuent pour Loïs Boisson.
Alors qu’elle devait affronter ce mardi Dayana Yastremska au premier tour du WTA 250 de Nottingham, la Française a été contrainte de déclarer forfait à la dernière minute à cause d’une blessure à la jambe gauche.
Boisson has withdrawn from Nottingham with a left leg injury. Dudeney comes in as the lucky loser to play Yastremska.— Tennisform (@Tennisform) June 16, 2026
Longtemps absente à cause de deux blessures, l’une à la jambe l’autre à l’avant bras, l’actuelle 154e mondiale, une seule fois vainqueur en sept rencontres depuis son retour, subit donc un nouveau coup dur à moins de deux semaines de Wimbledon.
Publié le mardi 16 juin 2026 à 12:39