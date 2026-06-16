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Nouveau et terrible coup dur pour Loïs Boisson

Par
Thomas S
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Les ennuis conti­nuent pour Loïs Boisson.

Alors qu’elle devait affronter ce mardi Dayana Yastremska au premier tour du WTA 250 de Nottingham, la Française a été contrainte de déclarer forfait à la dernière minute à cause d’une bles­sure à la jambe gauche. 

Longtemps absente à cause de deux bles­sures, l’une à la jambe l’autre à l’avant bras, l’ac­tuelle 154e mondiale, une seule fois vain­queur en sept rencontres depuis son retour, subit donc un nouveau coup dur à moins de deux semaines de Wimbledon. 

Publié le mardi 16 juin 2026 à 12:39

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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