Auteure d’une magnifique saison 2026 avec deux titres en Grand Chelem, à l’Open d’Australie et l’US Open, et une place de numéro 1 mondiale, Elena Rybakina a été invitée à se projeter sur l’année prochaine en marge d’un stage qu’elle animait à Almaty, au Kazakhstan.
Et sans surprise, la joueuse de 27 ans a désigné comme principal objectif le seul tournoi majeur qui manque à son palmarès : Roland‐Garros.
« Bien sûr, ayant déjà remporté trois tournois du Grand Chelem, j’adorerais gagner Roland‐Garros, même si c’est un défi extrêmement difficile. J’espère me rapprocher de cet objectif l’année prochaine. Quant à mon classement, j’y prêterai moins attention à l’avenir. Tout le monde voudra me battre et l’écart entre moi et les autres joueuses est très faible. Tout peut changer très rapidement et, puisque j’ai déjà atteint mon objectif de devenir numéro un mondiale, ma priorité est désormais de remporter des tournois du Grand Chelem et d’être performante de manière constante dans tous les tournois majeurs. »
Publié le dimanche 29 novembre 2026 à 14:15