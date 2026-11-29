Auteure d’une magni­fique saison 2026 avec deux titres en Grand Chelem, à l’Open d’Australie et l’US Open, et une place de numéro 1 mondiale, Elena Rybakina a été invitée à se projeter sur l’année prochaine en marge d’un stage qu’elle animait à Almaty, au Kazakhstan.

Et sans surprise, la joueuse de 27 ans a désigné comme prin­cipal objectif le seul tournoi majeur qui manque à son palmarès : Roland‐Garros.

« Bien sûr, ayant déjà remporté trois tour­nois du Grand Chelem, j’adorerais gagner Roland‐Garros, même si c’est un défi extrê­me­ment diffi­cile. J’espère me rappro­cher de cet objectif l’année prochaine. Quant à mon clas­se­ment, j’y prêterai moins atten­tion à l’avenir. Tout le monde voudra me battre et l’écart entre moi et les autres joueuses est très faible. Tout peut changer très rapi­de­ment et, puisque j’ai déjà atteint mon objectif de devenir numéro un mondiale, ma prio­rité est désor­mais de remporter des tour­nois du Grand Chelem et d’être perfor­mante de manière constante dans tous les tour­nois majeurs. »