« Si je suis passée de plate à gros seins c’est que j’ai fait une opération, je n’ai pas fait pousser de l’engrais », écrivait en avril dernier Océane Dodin sur son compte Instagram.
Lors d’une interview accordée au Daily Mail, la joueuse française, désormais 477e mondiale, s’est à nouveau confié sur ce changement esthétique.
« Dans ce sport ce n’est pas commun, personne ne l’avait fait avant donc je savais que les gens et les journalistes allaient en parler. Pour moi ce n’est rien de fou. Ce sont juste des seins, c’est rien. Donc je me disais ‘peut‐être que les gens vont en parler parce que c’est nouveau et inhabituel’, mais pas autant. Il y a des joueuses de tennis qui ont des seins plus gros que les miens, et elles jouent toujours. Les miens sont juste faux, c’est tout. »
Publié le jeudi 30 octobre 2025 à 15:09