Océane Dodin : « Il y a des joueuses qui ont des seins plus gros que les miens, et elles jouent toujours. Les miens sont juste faux, c’est tout »

« Si je suis passée de plate à gros seins c’est que j’ai fait une opéra­tion, je n’ai pas fait pousser de l’engrais », écri­vait en avril dernier Océane Dodin sur son compte Instagram. 

Lors d’une inter­view accordée au Daily Mail, la joueuse fran­çaise, désor­mais 477e mondiale, s’est à nouveau confié sur ce chan­ge­ment esthétique. 

« Dans ce sport ce n’est pas commun, personne ne l’avait fait avant donc je savais que les gens et les jour­na­listes allaient en parler. Pour moi ce n’est rien de fou. Ce sont juste des seins, c’est rien. Donc je me disais ‘peut‐être que les gens vont en parler parce que c’est nouveau et inha­bi­tuel’, mais pas autant. Il y a des joueuses de tennis qui ont des seins plus gros que les miens, et elles jouent toujours. Les miens sont juste faux, c’est tout. »

Publié le jeudi 30 octobre 2025 à 15:09

