« Si je suis passée de plate à gros seins c’est que j’ai fait une opération, je n’ai pas fait pousser de l’engrais », écrivait en avril dernier Océane Dodin sur son compte Instagram.
De retour en compétition cette semaine à Reims, après dix mois d’absence dus à une blessure, la Française de 28 ans (actuelle 363e mondiale) s’est confiée à RMC Sport sur ce changement esthétique.
Question : « Oui, parce qu’on pense tous à Simona Halep, qui avait effectué la démarche inverse (une réduction mammaire, NDLR) lorsqu’elle était junior. Vous n’avez pas eu le sentiment de prendre un risque ? »
Océane Dodin : « C’est quelque chose que j’avais envie de faire depuis longtemps et c’est vrai que j’ai profité de cette pause parce que je me suis dit que comme il faut s’arrêter à peu près deux mois après l’intervention, quand on est dans la saison, ce n’est pas possible. Alors je me suis dit ‘quitte à m’arrêter six mois, autant faire ce dont j’ai envie’. Et puis je préfère le faire maintenant qu’à 40 ans, quand j’aurai fini ma carrière. Je suis très contente de l’avoir fait, je ne regrette pas du tout et ça ne me gêne pas. Tout le monde m’a dit : ‘Tu ne vas pas réussir à jouer’. Comme si j’avais mis des pastèques (rires). Ils ne sont pas petits, mais ça ne me gêne pas pour jouer. Il y a des brassières adaptées. Vous évoquez Simona Halep, mais ils étaient très très gros. Ça la handicapait pour le coup. Mais oui, c’est vrai que je dois être la première à jouer avec les seins refaits, il faut bien une première à tout. »
Publié le vendredi 3 octobre 2025 à 09:48