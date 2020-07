La joueuse de tennis serbe Olga Danilovic est apparue sur le podcast Wish & Go de Sport Klub. La numéro 170 mondiale actuelle a parlé des différences significatives entre le tennis masculin et féminin, et de l’importance de Federer, Nadal et Djokovic : « Dans le tennis féminin, nous n’avons pas le Big 3, mais nous avons Serena Williams, Naomi Osaka et d’autres très bonnes joueuses de tennis, mais le tennis masculin attire davantage l’attention. Quand Simona Halep joue contre Ashleigh Barty à six heures de l’après-midi et qu’à huit heures il y a un Djokovic contre Federer, quel match verriez-vous ? Il est évident que vous iriez au match des hommes. C’est regrettable, mais c’est ainsi. Le tennis féminin est en grande forme, mais le trio de tête fait l’objet d’une plus grande attention. »