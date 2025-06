Lors de son inter­ven­tion dans les « Grandes Gueules du Sport » sur RMC ce week‐end, où il a expliqué ne pas avoir été surpris par la déci­sion de Wimbledon de ne pas inviter Loïs Boisson, l’an­cien joueur et capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, Julien Benneteau, a demandé du calme autour de la sensa­tion trico­lore de Roland‐Garros.

« Pour l’ins­tant, Loïs Boisson, et ce n’est pas péjo­ratif dans ma bouche, ce n’est pas grand monde. Il n’y aucune forme d’in­jus­tice, c’est un petit peu diffi­cile, mais atten­dons. On entend qu’elle est la nouvelle pépite du tennis mondial, mais il ne faut pas s’en­flammer. Elle peut très bien perdre au 2e tour des qualifs de Wimbledon et ça sera normal. Il ne faudra pas dire que ce n’était qu’un feu de pailles, c’est normal dans son processus. »