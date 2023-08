Désireuse d’in­vestir massi­ve­ment dans le sport, comme on a pu récem­ment le voir avec le foot­ball, et notam­ment dans le tennis en orga­ni­sant les WTA Finals comme le bruit court depuis quelques jours en coulisses, l’Arabie Saoudite fait clai­re­ment débat sur le circuit féminin alors que le pays ne traite toujours pas équi­ta­ble­ment les hommes et les femmes.

Si d’an­ciennes joueuses et légendes comme Chris Evert estiment que cette initia­tive est en contra­dic­tion avec les valeurs et l’hé­ri­tage de la WTA, les joueuses actuelles sont néan­moins pour cette arrivée comme l’a d’ailleurs reconnu la Tunisienne Ons Jabeur en confé­rence avant le début de l’US Open.

« Vous savez, en tant que joueuse arabe, je suis très enthou­siaste à l’idée d’y jouer. Je suis quel­qu’un qui pousse au chan­ge­ment, qui pousse à donner de plus en plus d’op­por­tu­nités, en parti­cu­lier aux femmes. Je sais qu’en Arabie saou­dite, les choses changent et évoluent. J’y suis allée l’année dernière pour faire un discours et j’ai été très heureuse de rencon­trer un grand nombre de femmes extra­or­di­naires. En ce qui me concerne, j’ai essayé de faire pres­sion pour qu’il y ait quelque chose, du tennis, en Arabie saou­dite. Je pense que c’est un grand pas en avant. Je pense que c’est quelque chose qui pour­rait aider le monde arabe à avoir plus de joueuses de tennis, à s’im­pli­quer davan­tage dans le sport. Si les WTA Finals se jouent là‐bas, et si je me qualifié, ce sera un grand honneur et une grande oppor­tu­nité pour moi d’aller jouer là‐bas, surtout en rencon­trant beau­coup de femmes. Elles m’ont dit qu’elles m’ad­mi­raient. Ce serait une excel­lente occa­sion pour moi de les rencon­trer et de leur parler. Pourquoi ne pas le faire ? Il suffit de faire de grandes choses ensemble. »