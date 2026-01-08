Invitée du podcast « Love All » de Kim Clijsters, Ons Jabeur, enceinte de cinq mois, a réitéré sa volonté de revenir sur le circuit après avoir donné naissance à son premier enfant.
« J’aimerais énormément revenir ! Je suis évidemment inspirée par toi [Kim Clijsters] et ton superbe come‐back après avoir accouché. On voit désormais de plus en plus de mamans sur le circuit, ce qui est très encourageant. Je veux donner à mon corps le temps dont il a besoin et… je ne veux pas mettre la pression sur mon bébé, mais il pourrait devenir ma plus grosse source de motivation. J’aurai l’impression de me battre pour davantage que moi seule, ce qui était peut‐être ce dont j’avais besoin. Parce que parfois, je perdais vraiment la motivation sur le court, j’étais perdue. J’aimerais revenir fin 2026. Ça pourrait même être plus tôt, je ne sais pas trop. Je veux juste jouer avant le début de la saison 2027. »
Publié le jeudi 8 janvier 2026 à 13:23