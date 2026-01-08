Invitée du podcast « Love All » de Kim Clijsters, Ons Jabeur, enceinte de cinq mois, a réitéré sa volonté de revenir sur le circuit après avoir donné nais­sance à son premier enfant.

« J’aimerais énor­mé­ment revenir ! Je suis évidem­ment inspirée par toi [Kim Clijsters] et ton superbe come‐back après avoir accouché. On voit désor­mais de plus en plus de mamans sur le circuit, ce qui est très encou­ra­geant. Je veux donner à mon corps le temps dont il a besoin et… je ne veux pas mettre la pres­sion sur mon bébé, mais il pour­rait devenir ma plus grosse source de moti­va­tion. J’aurai l’impression de me battre pour davan­tage que moi seule, ce qui était peut‐être ce dont j’avais besoin. Parce que parfois, je perdais vrai­ment la moti­va­tion sur le court, j’étais perdue. J’aimerais revenir fin 2026. Ça pour­rait même être plus tôt, je ne sais pas trop. Je veux juste jouer avant le début de la saison 2027. »