Grâce à son magni­fique parcours à Wimbledon, malgré sa défaite en finale, sa formi­dable progres­sion et au bonheur qu’elle procure à ses fans et ses compa­triotes, Ons Jabeur a reçu ce jeudi la Grande médaille de l’ordre national du Mérite des mains du président tuni­sien, Kaïs Saïed.

Surnommée la « Ministre du bonheur », la joueuse a été reçue au palais prési­den­tiel aux côtés de son entraî­neur et de son prépa­ra­teur physique, qui est aussi son mari.

« Félicitations pour cette réus­site et les prochaines réus­sites. Vous donnez une image aux jeunes Tunisiens et de la femme tuni­sienne qui relève tous les défis », a notam­ment déclaré la président de la Tunisie avant que Ons prenne elle aussi la parole.

« Cela me rend fière en tant que Tunisienne. Nous voulons donner plus d’es­poir pour les jeunes qui nous regardent. Nous espé­rons conti­nuer sur cette lancée. Nous sommes fiers d’être des Tunisiens et nous conti­nue­rons dans cette réussite. »