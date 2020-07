Dans un dossier consacré à la reprise dans The National, Ons Jabeur (39e) a donné son avis sur le sujet : « Pour être honnête, je pense qu’il est trop tôt pour que les tournois recommencent. En gros, les tournois de Palerme et de Prague sont pour les filles en Europe car elles pourraient voyager, mais celles qui sont en dehors de l’Europe ne pourront pas venir à cause de la quarantaine et des différentes restrictions des gouvernements. »

La Tunisienne, quart de finaliste à l’Open d’Australie en janvier, a expliqué sa situation comme exemple : « Par exemple, j’ai choisi de jouer à Lexington, Cincinnati et l’US Open et je n’ai toujours aucune idée de comment je vais m’y rendre. Je ne sais pas quelles sont les restrictions gouvernementales, elles changent tous les deux jours. Si je m’inscris à ces tournois et que je ne peux pas y jouer, je ne pense pas que la WTA puisse faire quoi que ce soit pour moi. Je ne pense pas que le nouveau classement soit juste car personnellement, je veux améliorer ce que j’ai fait l’an dernier. Je jouais vraiment bien en début d’année, donc il est évident que je veux continuer et j’ai un plan à long terme pour réaliser beaucoup de choses. »