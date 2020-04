Dernière invitée du compte Behind The Racket, on imagine aisément le parcours difficile que la joueuse tunisienne Ons Jabeur a dû se frayer pour parvenir à atteindre le plus haut niveau. C’est sa volonté de fer qui lui a permis de ne pas se perdre.



Dans ses confidences, elle insiste aussi sur ceux qui, comme elle à un moment, n’ont pas eu vraiment les moyens pour pouvoir rapidement gravir les échelons de la hiérarchie du tennis mondial : « Je connais beaucoup de joueurs en difficulté en ce moment. Je sais à quel point il peut être difficile de voyager, de payer un autocar ou un vol. Je me vois dans leur position. Avant de percer, il y avait des moments où je ne pouvais pas voyager et devais choisir de ne pas jouer le tournoi. J’ai eu de la chance que mes frères et sœurs m’aidaient parfois avec de l’argent. Ça faisait mal de demander de l’aide financière à mes proches. À l’époque, je ne savais même pas si je serais en mesure de les rembourser. Ils me rappelaient toujours qu’ils croyaient en moi et ne voulaient pas que l’argent soit remboursé, mais pour moi, dans ma tête, je devais le faire. Cela a changé ma carrière car cela m’a permis de prendre un entraîneur pour des tournois alors que je ne pouvais pas me le permettre normalement. »