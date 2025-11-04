Après avoir décidé de mettre sa carrière en pause au mois de juillet dernier, Ons Jabeur a donné des nouvelles et affirmé son intention de revenir sur le circuit, sans donner de date de retour.
« L’endroit où j’étais heureuse, où je trouvais ma joie, est soudainement devenu mon lieu de tristesse et m’a finalement plongée dans la dépression. J’avais un peu peur et je me disais : ‘Et si je ne retrouvais plus jamais la joie sur un court de tennis ?’ Mais je ne pense pas que ce sera le cas. Et je ne prends pas ma retraite comme la plupart des gens le pensent, je reviendrai un jour », a déclaré la triple finaliste en Grand Chelem lors d’une interview accordée à The National News.
Publié le mardi 4 novembre 2025 à 12:43