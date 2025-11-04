AccueilWTAOns Jabeur, toujours absente, met les choses au clair : "Je ne...
Ons Jabeur, toujours absente, met les choses au clair : « Je ne prends pas ma retraite comme la plupart des gens le pensent, je revien­drai un jour »

Après avoir décidé de mettre sa carrière en pause au mois de juillet dernier, Ons Jabeur a donné des nouvelles et affirmé son inten­tion de revenir sur le circuit, sans donner de date de retour. 

« L’endroit où j’étais heureuse, où je trou­vais ma joie, est soudai­ne­ment devenu mon lieu de tris­tesse et m’a fina­le­ment plongée dans la dépres­sion. J’avais un peu peur et je me disais : ‘Et si je ne retrou­vais plus jamais la joie sur un court de tennis ?’ Mais je ne pense pas que ce sera le cas. Et je ne prends pas ma retraite comme la plupart des gens le pensent, je revien­drai un jour », a déclaré la triple fina­liste en Grand Chelem lors d’une inter­view accordée à The National News.

Publié le mardi 4 novembre 2025 à 12:43

