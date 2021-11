Ce mercredi a eu lieu la confé­rence de presse de présen­ta­tion de la 7é édition de l’Open BLS de Limoges qui se dérou­lera du 12 au 19 décembre 2021.

Et comment souvent, l’or­ga­ni­sa­tion haut‐viennoise a mis les petits plats dans les grands en parve­nant à ramener 12 joueuses du top 100 mondial dont six qui ont déjà intégré le top 50.

Parmi elle figure la Tricolore Caroline Garcia, actuelle 74e joueuse mondiale et lauréate de l’édi­tion 2015. À noter égale­ment la présence de la Roumaine Sorana Cirstea, de la Russe Vera Zvonareva, de l’Ukrainienne Dayana Yastremska et des Françaises Clara Burel, Kristina Mladenovic et Océane Dodin.