Les organisateurs du tournoi WTA de Limoges (125.000 dollars) ont confirmé ce jour par un communiqué de presse qu’ils ne pouvaient pas organiser leur épreuve dans des conditions optimales suite à une probable décision de Tennis Australia : « Il y a une quinzaine de jours, Tennis Australia a diffusé une information aux joueuses et joueurs professionnels du circuit mondial pour leur indiquer le protocole envisagé pour leur permettre de disputer le 1er grand chelem de l’année tennistique à Melbourne (à partir du 12 janvier pour les qualifications), tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur en Australie imposant une quatorzaine pour toute personne entrant sur le territoire. Ainsi, Tennis Australia, en accord avec les autorités du pays, propose aux joueuses , joueurs et coachs, de « purger » cette quatorzaine en entrant dans une bulle qui leur permettrait de s’entrainer, tout en leur garantissant la prise en charge intégrale des frais.Seuls pourront bénéficier de ce dispositif, les joueuses et leur staff qui seront arrivés sur le territoire australien dans une fenêtre de 3 jours autour du 14 décembre, date qui correspond au 1er jour du tableau principal de l’Open BLS de Limoges »

On comprend donc aisément le choix de Sport Plus Conseil qui organise cet évènement. Cela pose aussi d’autres problèmes concernant la tenue de l’Open d’Australie car cela signifie aussi que les joueurs susceptibles de s’y rendre devront passer Noel dans un hôtel loin de leurs proches.

L’Australie est l’un des pays les plus « autoritaires » concernant le Covid-19, les mesures prises frisent la démence.