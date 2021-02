Éliminée au deuxième tour de l’Open d’Australie par Kanepi (65e mon­diale) Sofia Kenin a ter­mi­né son séjour aus­tra­lien à l’hô­pi­tal. Elle a en effet été opé­rée d’une appen­di­cite lun­di. Souffrant de dou­leurs abdo­mi­nales, la joueuse avait déjà consul­té le méde­cin du tour­noi avant de faire des éva­lua­tions appro­fon­dies. Sur son compte Twitter, elle raconte :

« Je suis allé au cabi­net médi­cal du tour­noi le lun­di 15 février avec une dou­leur abdo­mi­nale aiguë. J’ai été éva­lué par le méde­cin du tour­noi et réfé­ré à l’hô­pi­tal pour une éva­lua­tion plus appro­fon­die. Une appen­di­cite aiguë a été diag­nos­ti­quée suite à mon scan­ner. J’ai dû subir une inter­ven­tion chi­rur­gi­cale et mon appen­dice a été enle­vée le lun­di 15 février à l’hô­pi­tal Epworth de Richmond. Je tiens à remer­cier tout le monde à l’hô­pi­tal Epworth de Richmond d’a­voir bien pris soin de moi ! »