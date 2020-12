Naomi Osaka est sur la deuxième marche du podium de l’Equipe qui a élu sa meilleur sportive de l’année. Elle est devancée par la biathlète norvégienne Marte Olsbu Roeiseland, la 3ème place a été attribuée à la skieuse italienne Federica Brigonne. Cette « médaille d’argent » pour Naomi est finalement une récompense plus « politique » que sportive. L’engagement de la japonaise notamment lors du mouvement Black Lives Matter a marqué les esprits. On a envie de dire plus que ses performances sur le court même si elle a remporté avec brio l’US Open. Il reste que cette année 2020 a permis à Naomi Osaka de forger encore sa personnalité, et de confirmer que l’on peut être une championne de tennis tout en vivant dans son temps. Reste à savoir comme manier l’équilibre entre prises de paroles, entrainements, et succès car tout est finalement une question d’énergie.