Naomi Osaka a adressé un joli message à un fan sur sa story Instagram qui mérite d’être partagé.

« J’avais l’habitude de me comparer et de comparer mes réalisations aux autres tout le temps. Je me sentais aussi sous pression à cause de l’âge, mais je vous promets que vous n’avez pas à vous en soucier. Vous êtes sur votre propre chemin et ne regardez pas ce que font les autres à des fins de comparaison. Votre seul concurrent est vous-même. Vous êtes la seule personne à vivre votre vie et à marcher sur votre chemin », a écrit la joueuse aux trois titres du Grand Chelem.