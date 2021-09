Quelques jours après offi­cia­lisé son forfait pour le WTA 1000 d’Indian Wells (du 7 au 17 octobre), Naomi Osaka était l’in­vitée de « The Shop », une émis­sion de talk‐show améri­caine diffusée sur HBO. Durant cette prise de parole, la Japonaise a tenu à réaf­firmer son amour pour son sport et a affirmé qu’elle serait très bientôt de retour sur les courts.

« Je sais que je vais rejouer. Probablement bientôt, parce que je sens que ça me démange à nouveau. Et cela n’aurait pas vrai­ment d’importance pour moi si je gagnais ou perdais. Je veux juste avoir cette joie de revenir sur le court. J’aime la compé­ti­tion et j’aime être compé­ti­tive. Avant, plus le match était long et plus je m’amu­sais. Mais récem­ment, j’ai senti que plus ça durait et plus je stres­sais. J’avais juste besoin d’une pause. Vous savez, je joue au tennis depuis que j’ai trois ans, vous pouvez donc être certain que j’aime ce sport. »