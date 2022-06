Dans un post d’Instagram la joueuse japo­naise Naomi Osaka qui a du déclarer forfait à cause de douleurs aux tendons a « offert » à ses fans un drôle de message…

« Après la tempête vient le calme. C’est un dicton que j’es­saie de maîtriser. J’ai l’im­pres­sion que la vie continue de distri­buer des cartes et que vous ne vous y habi­tuez jamais, mais la façon dont vous vous adaptez à des situa­tions incon­for­tables est ce qui en dit vrai­ment long sur votre person­nage. Dernièrement, j’ai répété de nombreux mantras dans ma tête. Je ne sais pas si c’est pour m’aider incons­ciem­ment dans les moments stres­sants ou pour apaiser mon esprit, pour réaliser que tout ira bien tant que j’es­saierai. Car que pouvez‐vous faire d’autre ? Chaque jour avant de m’en­dormir, je pense à tous les gens que j’aime et à quel point je suis recon­nais­sant de les avoir dans ma vie. Je ne leur souhaite sincè­re­ment rien d’autre que le meilleur et j’es­père que mon exis­tence leur appor­tera autant de joie que la leur m’en a apporté. »