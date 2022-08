Osaka (en mode psy concernant Kasatkina) : « Je pense que nous devons nous unir pour la soutenir parce que c’est une situation un peu dangereuse »

Naomi Osaka confond beau­coup de choses et il est bien diffi­cile de suivre son chemi­ne­ment depuis quelques années.

Sa sortie remar­quée à Roland‐Garros où elle ne voulait plus aller en confé­rence de presse pour préserver sa fameuse santé mentale a marqué les esprits tout comme ses diverses prises de paroles sur des sujets politiques.

On s’at­ten­dait forcé­ment à une réac­tion après le outing coura­geux de Daria Kasatkina. Au final, on a été servi.

« Je pense que nous devons nous unir pour la soutenir parce que c’est une situa­tion un peu dange­reuse. Mais au final, c »est vrai­ment incroyable qu’elle fasse son coming out et qu’elle défende ce en quoi elle croit. Je la soutien­drai toujours »