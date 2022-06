La Japonaise ne sera pas à Wimbledon, elle ne se sent pas « prête » d’au­tant qu’en plus le tournoi ne permet pas avoir de points au clas­se­ment WTA et qu’elle a encore des douleurs aux tendons.

Depuis ses révé­la­tions sur ses problèmes liés à sa santé mentale, Naomi qui peut utiliser un clas­se­ment protégé, ne parvient pas à retrouver une forme de constance.

Est‐elle fina­le­ment encore une vraie joueuse de tennis ?

On peut se poser légi­ti­me­ment la ques­tion même si ses décla­ra­tions ont permis d’ou­vrir le débat et faire prendre conscience aux insti­tu­tions tennis­tiques des sujets autour de la santé mentale.