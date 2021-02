Naomi Osaka croque la vie à pleines dents. Actuellement à Melbourne pour dis­pu­ter le Gippsland Trophy afin de se mettre en jambes avant l’Open d’Australie, la numé­ro 3 mon­diale a récem­ment inves­ti dans une équipe de foot­ball… Et devrait même pro­chai­ne­ment prê­ter ses traits à un per­son­nage de man­ga cen­tré sur le ten­nis. Une varié­té d’ac­ti­vi­tés et de pro­jets qui aide la Japonaise au quotidien.

« J’ai l’im­pres­sion que quand j’é­tais petite, j’ai fon­dé toute mon exis­tence sur le fait d’être une joueuse de ten­nis, et faire d’autres choses en dehors du ten­nis me donne un équi­libre. Cela me donne quelque chose à pen­ser en dehors du ten­nis, où, si je devais perdre un match, j’ai tel­le­ment plus de choses à faire. Je dirais qu’il y a beau­coup de choses aux­quelles je pense actuel­le­ment, et j’ai hâte d’en faire encore plus », a décla­ré la joueuse de 23 ans.