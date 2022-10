Naomi Osaka a fêté ses 25 ans dimanche. A cette occa­sion, elle a partagé quelques réflexions sur son exis­tence à travers un message destiné à remer­cier ses fans sur les réseaux sociaux.

« Juste comme ça, un quart de siècle s’est écoulé pour moi et je me sens vrai­ment chan­ceuse d’avoir rencontré tant de personnes diffé­rentes et voyagé dans tant d’en­droits passion­nants pendant cette période. Honnêtement, avec chaque année qui passe, je m’at­tends toujours à être plus adulte comme par magie ou à devenir plus orga­nisée, mais j’ai réalisé que beau­coup de choses ne peuvent pas être préci­pi­tées et que tout viendra fina­le­ment à travers l’ex­pé­rience de la vie. Merci, merci, merci de m’avoir regardée faire ce voyage et je suis telle­ment recon­nais­sante pour tout l’amour et les messages, je ne sais vrai­ment pas ce que j’ai fait pour mériter tout cela. Je vous aime », a écrit la Japonaise, déjà vain­queur de quatre tour­nois du Grand Chelem.