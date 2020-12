Lauréate de son troisième tournoi du Grand Chelem en septembre dernier lors de l’US Open, Naomi Oasaka a également fait parler d’elle en dehors des courts lors du tournoi de Cincinnati en boycottant sa demi-finale face à Elise Mertens après une énième bavure policière ayant entraîné la paralysie de Jacob Blake dans le Wisconcin, le 27 août dernier, quelques mois après la mort de George Floyd. Finalement, tous les matchs masculins et féminins avaient été reportés ce jour-là et la Japonaise était apparue comme une leader. Plusieurs mois après, la 3e joueuse mondial a le désir de s’impliquer encore davantage dans les problèmes de société.

« J’avais l’habitude de penser que tout dépendait du tennis, et maintenant je comprends en quelque sorte qu’il faut trouver un équilibre. Je veux devenir bien informé, avoir une vaste compréhension des choses, ou même beaucoup de petites choses qui représentent une grande chose. Je veux être une personne agréable avec tous ceux que je rencontre. Si l’on fait une analogie avec les jeux vidéos, je dirais que je suis niveau 50 sur le plan du tennis, et tout le reste dans ma vie est au niveau cinq ou six. Je veux égaliser mes niveaux », a déclaré une Osaka qui semble avoir pris conscience de l’importance de sa voix dans un monde autant médiatisé.