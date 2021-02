Naomi Osaka a main­te­nant de nou­veaux objec­tifs après sa vic­toire à l’Open d’Australie et elle l’a fait savoir à Tennis.com : « Je ne joue pas en pen­sant au clas­se­ment, la seule chose que je veux, c’est de ne pas subir de grosses baisses de per­for­mances tout au long d’une sai­son. Pour ce faire, je sais que je dois tra­vailler pour m’a­mé­lio­rer sur terre bat­tu, je dois main­te­nant appri­voi­ser cette sur­face. Je dois réus­sir, essayer de m’ha­bi­tuer à cette sur­face pour arri­ver à m’y sen­tir bien », a décla­ré la Japonaise qui a aus­si explique que pour l’herbe cela lui semble plus com­pli­qué : « Dans ma jeu­nesse, je n’ai jamais joué sur l’herbe, donc je pense vrai­ment que ce sera beau­coup plus dif­fi­cile de s’adapter. »