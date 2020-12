Dans un live mené sur le net, Naomi Osaka s’est livrée un peu plus que d’habitude. Elle est donc revenue sur sa vie quotidienne sur le circuit en expliquant qu’elle n’avait finement pas vraiment d’amis quand il est sur le circuit : « Je peux parler que de moi, mais la vérité est que je n’ai pas vraiment beaucoup d’amis sur le Tour. Ce n’est pas vraiment intentionnel. J’ai juste aussi l’impression d’être trop occupée et de n’avoir pas assez de temps pour tisser des liens. Après ce n’est pas évident car il est clair que même si on a des amis, on peut se retrouver face à face sur le court un jour. Donc, il y a une partie de moi qui me dit de me préserver d’être proche d’une autre joueuse pour ne pas vivre cette situation »