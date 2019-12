La joueuse japonaise s’est confié au media Perth Now notamment concernant le rôle joué par les soeurs williams dans sa carrière : « Je n’aurais pas joué au tennis sans Serena et sa sœur Vénus. J’ai grandi en les regardant jouer et en me disant qu’un jour je pourrai être sur le circuit avec elles et en jouant à l’occasion C’est quelque chose de très spécial. Certainement, Serena est mon idole et c’est la joueuse de tennis que j’ai le plus admirée. Il y a beaucoup d’excellentes joueuses sur le circuit et selon moi le circuit féminin peut atteindre des sommets en 2020″