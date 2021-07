Au cours d’une tribune publiée sur le site internet du Times dans laquelle elle revient longue­ment sur les événe­ments de ces derniers mois, Naomi Osaka se défend d’avoir attaqué la presse et les jour­na­listes et cible davan­tage le format « obso­lète » des confé­rence de presse.

« Il n’a jamais été ques­tion de la presse, mais plutôt du format tradi­tionnel de la confé­rence de presse. Je vais le répéter pour ceux qui sont au fond : j’adore la presse ; Je n’aime pas toutes les confé­rences de presse. J’ai toujours entre­tenu une rela­tion incroyable avec les médias et j’ai donné de nombreuses inter­views indi­vi­duelles appro­fon­dies. À part ces super‐stars qui existent depuis bien plus long­temps que moi (Novak, Roger, Rafa, Serena), j’es­time que j’ai donné plus de temps à la presse que beau­coup d’autres joueurs ces dernières années. J’essaie toujours de répondre sincè­re­ment et du fond du cœur. Je n’ai jamais été formé aux médias, alors ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Selon moi, la confiance et le respect de l’ath­lète à la presse sont réciproques. »