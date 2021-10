Rien ne va plus pour Naomi Osaka. Touché menta­le­ment depuis plusieurs mois et en crise de résul­tats, la Japonaise fait face à une nouvelle décon­venue. Pour la première fois depuis septembre 2018 et sa victoire à l’US Open, elle quitte le top 10 mondial.

Naomi perd ses points de Beijing 2019 cette semaine et se retrouve au 12e rang du clas­se­ment WTA.

Un évène­ment. Et elle ne va pas pouvoir remé­dier à ça tout de suite car elle a annoncé son forfait pour Indian Wells (7 au 17 octobre) il y a deux semaines.

A noter que Muguruza, sacrée à Chicago, se retrouve 6e et obtient son meilleur clas­se­ment depuis octobre 2018.