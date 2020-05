Confinée chez elle à Los Angeles où elle réside, Naomi Osaka était l’invitée de CNN. La Japonaise, double lauréate en Grand Chelem, a fait une révélation assez étonnante sur ses regrets et notamment sa timidité qui lui aurait joué des tours : « Pour moi, j’ai beaucoup de regrets avant de m’endormir et le plus grand regret est que je ne dis pas ce que je pense. J’ai fini d’être timide. C’est vraiment une perte de temps. J’aurais pu partager tant d’idées, toutes les choses que j’aurais pu apprendre, mais non, je suis ici à me mettre des limites. Il y a eu de nombreuses situations où j’aurais pu apporter ma contribution, mais au lieu de ça, j’ai tenu ma langue et les choses ont continué à bouger d’une manière que je n’ai pas vraiment apprécié. » Un combat intérieur qu’elle entend bien gagner pour franchir un nouveau cap.